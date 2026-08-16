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Жилье в Bay of Cadiz, Испания

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Кадис
3
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Кадис, Испания
Квартира 2 спальни
Кадис, Испания
Количество спален 2
Потрясающая угловая квартира на последнем этаже, расположенная в популярной урбанизации Лас …
$211,612
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Дом 6 спален в Кадис, Испания
Дом 6 спален
Кадис, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Эта потрясающая вилла расположена в эксклюзивном муниципалитете Сан-Роке, Кадис, в престижно…
$10,27 млн
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Квартира 3 спальни в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Fully reformed, completely furnished, even appliances and with the community paid all year. …
$162,713
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Квартира 2 спальни в Кадис, Испания
Квартира 2 спальни
Кадис, Испания
Количество спален 2
Потрясающая угловая квартира на последнем этаже, расположенная в популярной урбанизации Лас …
$208,563
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Квартира 3 спальни в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
A completely renovated house, very bright and cozy. 2 ° floor without an elevator. It is loc…
$155,119
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Типы недвижимости в Bay of Cadiz

квартиры

Параметры недвижимости в Bay of Cadiz, Испания

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