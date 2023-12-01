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Жильё в Bay of Cadiz, Испания

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с водоснабжением, с Light, с T V в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни с водоснабжением, с Light, с T V
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€150,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой, с водоснабжением, с телефоном в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с водоснабжением, с телефоном
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€143,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bay of Cadiz, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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