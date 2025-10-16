Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Барселонес
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Барселонесе, Испания

коммерческая недвижимость
199
рестораны
19
офисы
4
магазины
10
Доходный дом Удалить
Очистить
1 объект найдено
Жилое здание в Барселоне (Готический квартал)! в Барселона, Испания
Жилое здание в Барселоне (Готический квартал)!
Барселона, Испания
Число комнат 19
Площадь 1 788 м²
Продажа жилого здания в Барселоне (Готический квартал) Уникальная возможность приобрести …
$7,62 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти