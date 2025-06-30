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Квартиры с бассейном в Барселонесе, Испания

Барселона
109
Бадалона
10
Оспиталет-де-Льобрегат
5
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1 объект найдено
Квартира в Барселона, Испания
Квартира
Барселона, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Откройте для себя воплощение роскошной прибрежной жизни в Дении, очаровательном городе на ис…
$298,770
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Типы недвижимости в Барселонесе

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Параметры недвижимости в Барселонесе, Испания

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