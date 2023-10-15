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Земельные участки с видом на море в Барселона, Испания

1 объект найдено
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea в Sant Pol de Mar, Испания
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Sant Pol de Mar, Испания
Площадь 4 м²
18 га  земельного участка в туристическом городке Сан Поль де Мар на побережье Коста Брава с…
€25,00 млн
Realting.com
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