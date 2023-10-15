Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Барселона
  5. Магазины

Магазины с видом на море в Барселона, Испания

коммерческая недвижимость
20
отели
12
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 200 м²
Продается коммерческое помещение в районе Эшампле, зона Сант Антони на центральной ма…
€776,720
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 123 м²
Коммерческое помещение в Старом городе Барселоны. В непосредственной близости от метр…
€183,588
Отель в Коста-Брава, Испания
Отель
Коста-Брава, Испания
Площадь 4 445 м²
Отель 2 звезды в идеальном состоянии в тихом районе города Льорет де Мар на побереж…
€3,01 млн
Коммерческая 1 ванная в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 62.00 м…
€77,837
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sabinanigo Alto, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
Площадь 1 350 м²
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
€1,72 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 900 м²
Испания Коста Бланка Аликанте   Хостел на пляже Сан Хуан  …
€1,31 млн
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 160 м²
Для коммерческой местной продажи с полностью собранным и полностью действующим рестораном в …
€552,713
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 271 м²
Банковский депозит. Инвестиционная возможность для местных сделок, в очень хорошем состоянии…
€271,734
Офис с лифтом, с гаражом, с кладовой в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с кладовой
Аликанте, Испания
Площадь 630 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет на продажу большой коммерческий мезонин с большой площад…
€753,699
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 598 м²
Большие коммерческие помещения в прибыльности расположены на главной улице и работают рестор…
€1,81 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Барселона, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Барселона, Испания
Площадь 12 м²
Великолепный отель с виноградником расположен в Пенедес, Барселона, Испания. Отель имеет 2 л…
€9,42 млн
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 16 м²
Продаётся паркинг в Торревьехе в районе El molino. Общая площадь 16.00 м2, состоит из 1 комн…
€9,872
Realting.com
Перейти