Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Барселона

Коммерческая недвижимость с видом на море в Барселона, Испания

Moianes
10
Барселонес
4
10 объектов найдено
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
€19,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
€4,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 1 915 м²
ОписаниеОтличное рождественское предложение: Отель 3* в центре Барселоны 8 млн евро, 5% рент…
€8,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 2 700 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
€15,00 млн
Отель 18 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 18 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 18
Площадь 1 000 м²
ОписаниеПродаётся Отель 2* в центре Барселоны.Состоит из 18 номеров, рассчитанных на 50 чело…
€6,50 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Барселона, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Барселона, Испания
Площадь 12 м²
Великолепный отель с виноградником расположен в Пенедес, Барселона, Испания. Отель имеет 2 л…
€10,00 млн
Отель 75 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Барселонес, Испания
Отель 75 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Барселонес, Испания
Комнаты 75
На продажу предлагается шикарный отель расположенный в Барселоне, Испания. Отель находит…
€35,70 млн
Инвестиционная 75 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Барселонес, Испания
Инвестиционная 75 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Барселонес, Испания
Комнаты 75
В продаже отель, расположенный в живописном месте, в окружении садов на горе Монжуик. Из но…
€35,00 млн
Инвестиционная 70 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Барселонес, Испания
Инвестиционная 70 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Барселонес, Испания
Комнаты 70
Пятизвездочный бутик-отель с захватывающим видом на Барселону и Средиземное море находит…
€35,00 млн

Типы недвижимости в Барселона

отели
Realting.com
Перейти