Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Barbate
  5. Коттеджи

Коттеджи в Barbate, Испания

Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Валенсия, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Валенсия, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартира с туристической лицензией в Валенсии. Общая площадь 61 м.кв. В квартире две …
€112,264
Вилла 3 спальни в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЛАМАРТИНЕ~ ~ Эта новая вилла площадью 101 м² построена на участ…
€343,619
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к покупке Красивый таунхаус с террасой в Дрим Хиллс, Лос Альтос Таунхаус площа…
€168,891
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Многоквартирный дом с 2 спальнями, расположенный в самом центре Торревьехи (Аликанте), в нес…
€198,363
Вилла 4 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Испания
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Прелестная вилла с большим садом расположена в тихом жилом районе, всего в 200 м от пляжа Му…
€798,087
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 168 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€754,276
Вилла 4 спальни с гаражом, с сигнализацией, с ванной в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с гаражом, с сигнализацией, с ванной
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Великолепная вилла на продажу в Бениссе, Коста Бланка, Аликанте. Уникальный дом с 4 спальням…
€1,96 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 000 м²
Fantastic villa with sea views in one of the most prestigious and quiet urbanizations on the…
€3,99 млн
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Смежные Дома с 3 Спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар В домах есть частный бассейн и закрытая …
€329,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с Видом на Море в Фуэнхироле в Комплексе с Просторной Территорией Об…
€490,660
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€136,172
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Провинция Аликанте, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 7
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
€594,714
Realting.com
Перейти