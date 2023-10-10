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Отели с бассейном в Балеарские острова, Испания

Pla de Mallorca
8
Ibiza
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10 объектов найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 15 300 м²
ОписаниеПродажа отеля 4* на 220 номеров на первой линии о.Майорка в Испании 95 млн евро. Мес…
€95,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 15 000 м²
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
€70,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
€6,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 1 815 м²
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
€10,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
€40,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 2 400 м²
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 15 млн. Евро, 7% рентабельность! Отель находится …
€15,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 2 112 м²
ОписаниеПродажа отеля 2* на Майорке 5.0 млн евро 5% рентабельность! Находится на пляже Арена…
€5,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 8 300 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на Майорке, 189 номеров, 15,5 млн.€, 6% рентабельность!Отель находи…
€15,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Площадь 9 500 м²
ОписаниеПродажа отеля 3* на Ибице, 16,9 млн. евро!!!Состоит из 106 номеров.Находится в 100 м…
€16,90 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Площадь 2 036 м²
ОписаниеПродажа самого эксклюзивного Бутик-Отеля на острове Ибица, 20 млн.€!Отель для настоя…
€20,00 млн

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