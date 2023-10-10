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Отели с видом на горы в Балеарские острова, Испания

Pla de Mallorca
8
Ibiza
3
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1 объект найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Площадь 9 500 м²
ОписаниеПродажа отеля 3* на Ибице, 16,9 млн. евро!!!Состоит из 106 номеров.Находится в 100 м…
€16,90 млн

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