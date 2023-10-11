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Пентхаусы с видом на море в Bajo Guadalentin, Испания

Alhama de Murcia
3
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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000

Параметры недвижимости в Bajo Guadalentin, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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