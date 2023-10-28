Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Baix Penedes
  5. Виллы

Виллы в Baix Penedes, Испания

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
€196,026
Дом 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельный дом с большим участком у подножия горы в городе Fuente Alamo. F…
€294,893
Дом 6 спален с бассейном в Коста-Брава, Испания
Дом 6 спален с бассейном
Коста-Брава, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 988 м²
Средневековая каменная Масия с видами на лес и горы в городе Касса де ля Сельва в про…
€2,91 млн
Квартира 3 спальни с бассейном в Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Комплекс состоит из апартаментов, дуплексов и таунхаусов. Он расположен на первой линии мор…
€748,704
Таунхаус 3 спальни в Коста-Брава, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Брава, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Таунхаус с красивым видом в урбанизации города Плайя де Аро - Эльс Пинс, на побережье…
€324,159
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 6
Квартиры у Моря в Эксклюзивном Комплексе в Эстепоне Апартаменты на берегу моря расположены в…
€1,28 млн
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
У нас есть хорошая квартира на продажу, полностью отремонтированная в жилом комплексе Барака…
€163,858
Вилла 4 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в Валенсия, Испания
Вилла 4 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Villas del Condado - это новый комплекс отдельно стоящих домов, расположенный рядом с полем …
€299,950
Вилла 3 спальни в Urb La Cenuela, Испания
Вилла 3 спальни
Urb La Cenuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
~ ЖИЛЬЕ В ОБЪЕДИНЕННОЙ УРБАНИЗАЦИИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ~ ~ Он состоит из 3 спален с двуспальными кро…
€691,444
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€166,847
Квартира с кондиционером, с террасой, с гаражом в Estepona, Испания
Квартира с кондиционером, с террасой, с гаражом
Estepona, Испания
Площадь 80 м²
New Development: Prices from € 259,000 to € 297,900. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] …
€242,772
Квартира 3 спальни с садом, с общественным бассейном, с цокольным этажом в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни с садом, с общественным бассейном, с цокольным этажом
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Наслаждайтесь Коста Бланкой со всеми удобствами и удобствами с ароматом Средиземного моря и …
€346,203

Параметры недвижимости в Baix Penedes, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти