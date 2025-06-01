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Квартиры в Baix Penedes, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Calafell, Испания
Квартира 2 спальни
Calafell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Уютная квартира на первой линии моря, пентхаус с террасой около 25 м2, 2 спальни с двуспальн…
$563,630
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Квартира 2 спальни в Calafell, Испания
Квартира 2 спальни
Calafell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Эффектный пентхаус с туристической лицензией и видом на море, высокий уровень доходности от …
$486,222
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Параметры недвижимости в Baix Penedes, Испания

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