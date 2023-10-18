Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Баш-Льобрегат
  5. Шале

Шале в Баш-Льобрегат, Испания

Шале В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Апартамент с одной спальней, ванной комнатой, террасой и соляриумом в комплексе Bahia Fañabe…
€239,271
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с гаражом в Orihuela, Испания
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с гаражом
Orihuela, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Роскошная вилла с 5 спальнями недалеко от Вильямартина. Роскошная вилла на одном этаже, пост…
€372,435
Вилла 4 спальни в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Этаж 3
Поспешите выбрать дом мечты до повышения цен ! Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Х…
€516,501
Дом 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Дом 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 513 м²
ВИЛЛА У ОЗЕРА, ИСТАН Современная качественная вилла, прекрасно расположенная в окружении охр…
€3,50 млн
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Количество этажей 3
Откройте для себя потрясающие объекты недвижимости в историческом здании Малаги Недвижимость…
€3,16 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Benahavis, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 860 м²
Продается роскошная средиземноморская вилла классического дизайна, расположенная в идилличес…
€3,70 млн
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой в Mil Palmeras, Испания
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Отдельный дом в Torre de la Horadada. На продаже элитная вилла на первой линии пляжа Коста Б…
€3,22 млн
Вилла 3 спальни в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Продажа видовых вилл в элитном комплекс Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens име…
€1,29 млн
Квартира 3 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира в районе Орриольс города Валенсия. Общая площадь 90 м.кв. В квартире 3 спаль…
€111,590
Квартира с парковкой, с Pool, с trenajer в Бенидорм, Испания
Квартира с парковкой, с Pool, с trenajer
Бенидорм, Испания
98-метровая башня расположилась на берегу Бенидорма и стильно выделяется среди всего, что ее…
€955,892
Бунгало 2 спальни в Кальпе, Испания
Бунгало 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Продаётся бунгало в Кальпе в районе Imperial park. Общая площадь 81.00 м2, бунгало 1996 года…
€165,611
Дом с террасой в Барселона, Испания
Дом с террасой
Барселона, Испания
Площадь 311 м²
Испания провинция Барселона Коста-дель-Гарраф г.Гава Мар   Дом р…
€938,745

Параметры недвижимости в Баш-Льобрегат, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти