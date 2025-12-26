Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Баше-Кампе, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 903 м² в Mont roig del Camp, Испания
Коммерческое помещение 903 м²
Mont roig del Camp, Испания
Площадь 903 м²
АПАРТАМЕНТ-ОТЕЛЬ 4**** SUPERIOR в первой линии моряЛицензия на ведение деятельности.Год пост…
$5,23 млн
