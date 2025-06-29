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Жильё в Авиле, Испания

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в El Tiemblo, Испания
Квартира 2 спальни
El Tiemblo, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эта недвижимость расположена всего в 10 минутах езды от Сан-Педро-де-Алкантара и рядом с Пол…
$470,824
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Параметры недвижимости в Авиле, Испания

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