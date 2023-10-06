Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Страна Басков

Жильё с видом на море в Страна Басков, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира с террасой, с гаражом, с садом в Фуэнхирола, Испания
Квартира с террасой, с гаражом, с садом
Фуэнхирола, Испания
Площадь 69 м²
New Development: Prices from € 449,000 to € 899,000. [Beds: 1 - 2] [Baths: 1 - 2] …
€421,820
Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартамент с одной спальней, в зоне Лас Америкас,в комплексе Лос Агавес в 10 минутах ходьбы …
€158,402
Дом 4 спальни с кондиционером в Коста-Брава, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером
Коста-Брава, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Дом с видом на море в урбанизации Cala Sant Francesc города Бланес. Расстояние до цен…
€1,16 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями Рядом с Пляжем в Миль Пальмерасе, Коста-Бланка Апарта…
€287,875
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Впечатляющий роскошный комплекс в Эстепоне, Коста дель Соль. Его красивые апартаменты с спал…
€2,10 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 602 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Отдельные Виллы в Стиле Бунгало с 2, 3 и 4 Спальнями в Торре-Пачеко, Мурсия Отдельные виллы …
€318,754
Квартира 4 комнаты с лифтом в Orihuela, Испания
Квартира 4 комнаты с лифтом
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Испания Коста Дорада г.Сегур-де-Калафель, 55 км от Барселоны Квартира на…
€214,198
Квартира 2 спальни в Los Balcones, Испания
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Комплекс Посейдония - это закрытый комплекс на берегу моря. В комплексе есть все необходимое…
€341,429
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Новые апартаменты в жилом комплексе возле моря с бассейном, парковкой и тренажёрным залом. К…
€202,237
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером в Барселона, Испания
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером
Барселона, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Атико в первой линии моря в современном здании в городе Бадалона. Общая площадь 57 м.…
€297,276
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Новая резиденция в Бениуфаре. Жилая модель CALA с тремя спальнями и тремя ванными комнатами,…
€295,000

Параметры недвижимости в Страна Басков, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти