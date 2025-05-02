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Виллы с гаражом в Aspe, Испания

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5 объектов найдено
Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 128 м²
We present this beautiful independent villa of 108m2 (Possibility of house extension), desig…
$411,641
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 108 м²
Отдельная вилла площадью 108 м2 (возможность расширения жилья), расположенная на первом этаж…
$255,321
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 129 м²
We present this beautiful independent villa of 108m2 (Possibility of house extension), desig…
$302,217
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 129 м²
Отдельная вилла площадью 128 м2 (Возможность расширения жилья), расположенная на первом этаж…
$281,270
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 128 м²
Мы представляем эту красивую отдельную виллу площадью 108 м2 (возможность расширения), спрое…
$380,377
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Inmobiliaria Casamayor
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