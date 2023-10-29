Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Aspe
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Aspe, Испания

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 900 м²
Испания Коста Бланка Аликанте   Хостел на пляже Сан Хуан  …
€1,30 млн
Коммерческая с подвалом в Барселона, Испания
Коммерческая с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 8 250 м²
Продается 3 коммерческих помещения в районе Эшампле Дрета в городе Барселона. Общая п…
€11,70 млн
Отель 24 ванных в Union Hill-Novelty Hill, США
Отель 24 ванных
Union Hill-Novelty Hill, США
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 2 782 м²
Бутик-отель, расположенный в районе Ла Майрэна, Марбелья.Это уже существующее здание (…
€3,75 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Бланка   Отель 4****с источниками   Отель 4**…
€28,12 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 15 300 м²
ОписаниеПродажа отеля 4* на 220 номеров на первой линии о.Майорка в Испании 95 млн евро. Мес…
€96,23 млн
Коммерческая 1 спальня с садом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Коммерческая 1 спальня с садом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
В продаже пркрасное помещение 100 м2. Помещение состоит: косметический кабинет, комнаты и…
€30,283
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 140 м²
Это красивое коммерческое помещение в Аликанте в Villafranqueza выставлено на продажу. Это у…
€122,990
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель на первой линии от моря Пляжный о…
€2,34 млн
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 100 м²
Коммерческое помещение в районе Грасия города Барселона. Расположено на первом этаже …
€328,653
Склад с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 4 978 м²
Отличная инвестиция. Промышленный склад для продажи в Аликанте сдан в аренду, расположенный …
€2,60 млн
Ресторан, кафе 3 ванных с лифтом, с кондиционером в Union Hill-Novelty Hill, США
Ресторан, кафе 3 ванных с лифтом, с кондиционером
Union Hill-Novelty Hill, США
Кол-во ванных комнат 3
Уютный ресторан, расположенный в районе Ла Майрэна, Марбелья. Потрясающие панорамные в…
€421,350
Производство 3 ванных с бытовой техникой в Испания
Производство 3 ванных с бытовой техникой
Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 609 м²
€696,510
Realting.com
Перейти