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Аренда домов на сутки в Arroyo de la Miel Benalmadena Costa, Испания

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1 объект найдено
4 bed villa with cinema room and private pool в Benalmadena, Испания
UP UP
4 bed villa with cinema room and private pool
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$636
за сутки
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