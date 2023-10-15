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Виллы с бассейном в Arona, Испания

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8 объектов найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 468 м²
Новая роскошная вилла в Caldera del Rey класса люкс с частным бассейном в престижном районе …
€2,95 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
€695,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Продается двухэтажная вилла в районе  Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
€750,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
В продаже роскошная вилла с потрясающими видами на океан и вулкан Тейде,расположенная на юге…
€500,000
Вилла 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Вилла 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
В продаже отдельностоящая вилла, расположенная в районе Valle San Lorenzo, муниципалитет Aro…
€590,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Продается трехэтажная фешенебельная вилла  в Лос Кристианос.  Общая площадь  составляет 335м…
€575,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 545 м²
Современная угловая вилла, расположенная в одной из лучших резиденций города Лос Кристианос …
€880,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Красивая вилла с захватывающим видом на океан рядом с природным заповедником в Пальм-Мар. Эт…
€895,000
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