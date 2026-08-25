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Виллы с бассейном в Ароне, Испания

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4 объекта найдено
Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Продается трехэтажная фешенебельная вилла  в Лос Кристианос.  Общая площадь  составляет 335м…
$670 615
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Вилла в El Bebedero, Испания
Вилла
El Bebedero, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
В продаже роскошная вилла с потрясающими видами на океан и вулкан Тейде,расположенная на юге…
$583 143
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
В продаже отдельностоящая вилла, расположенная в районе Valle San Lorenzo, муниципалитет Aro…
$688 109
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 545 м²
Современная угловая вилла, расположенная в одной из лучших резиденций города Лос Кристианос …
$1,03 млн
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