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Таунхаусы с бассейном в Ароне, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
$305 567
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
$635 626
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
$465 348
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
$524 829
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