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Таунхаусы с бассейном в Arona, Испания

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5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Великолепный таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе “Портоново” в Лос Кристи…
€689,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
€262,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
€399,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
€450,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
€545,000
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