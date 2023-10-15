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Жильё с бассейном в Arona, Испания

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92 объекта найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Фантастическая квартира площадью 56 м2 в комплексе “Green Garden Resort” с великолепными тро…
€330,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается квартира в Плая де Лас Америкас в комплексе Parque Santiago I. Полностью отремонти…
€450,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Просторная квартира в комплексе Playa Graciosa. Комплекс Playa Graciosa 1 расположен в Лос К…
€413,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартамент в комплексе Torres Yomely в центре города Плайя де лас Америкас. Вся инфраструкту…
€188,500
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Апартамент с 1 спальней в Плая-де-Лас-Америкас, Коста-Адехе, в комплексе Viña del Mar. Компл…
€245,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается квартира в районе Парк де Ла Рейна, в комплексе Olivina II идеально подходящая для…
€189,000
Квартира 1 спальня с террасой, с бассейном, с видом на горы в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с бассейном, с видом на горы
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
€245,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
€375,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
€720,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Продается очень светлая квартира в комплексе “Frontera Primavera”, в районе Коста дель Силен…
€136,500
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
€110,250
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Чайофита в районе Коста дель Силенсио. Здесь приятн…
€155,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Продается апартамент в Лос Кристианос в комплексе Jardines Canarios в нескольких метрах от о…
€369,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Продается апартамент в комплексе Парк Сантьяго III, в городе Плая де Лас Америкас. Это столи…
€475,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Великолепный таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе “Портоново” в Лос Кристи…
€689,000
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Санта-Ана в районе Коста-дель-Силенсио. Здесь прият…
€250,000
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Продается роскошный двухуровневый пентхаус с видом на 360°! Этот красивый пентхаус расположе…
€850,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Апартамент с террасой в Пальм Мар в комплексе Bahía de los Menceyes, расположенный на первом…
€315,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Просторная квартира с модернистским декором расположена на втором этаже нового комплекса Col…
€530,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Апартамент в комплексе Primavera в городе Пальм Мар. Апартамент расположен в комплексе с бол…
€227,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с охраной в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается квартира с 1 спальней в комплексе Optimist в городе Плая де Лас Америкас, всего в …
€239,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Апартамент в комплексе Amarilla Bay в Коста-дель-Силенсио. Комплекс расположен на первой лин…
€159,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Квартира с одной спальней с видом на океан, расположена на первом этаже в комплексе Bahía de…
€315,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Апартамент в комплексе Compostela Beach с видом на бассейн и частичным видом на океан и горы…
€395,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент с 1 спальней в комплексе Torres de Yomely в Playa de Las Américas. Апар…
€189,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 468 м²
Новая роскошная вилла в Caldera del Rey класса люкс с частным бассейном в престижном районе …
€2,95 млн
Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Апартамент с одной спальней в комплексе El Dorado, Las Americas. В хорошем состоянии, в тури…
€150,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартамент с одной спальней, в зоне Лас Америкас,в комплексе Лос Агавес в 10 минутах ходьбы …
€159,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартамент с одной спальней в комплексе Лос Баландрос, в зоне Пальм Мар.С залом, ванной комн…
€145,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Апартамент в комплексе Tajinaste, Las Americas с одной спальней, одной ванной комнатой, обще…
€168,000
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