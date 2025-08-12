Показать объекты на карте Показать объекты списком
Продажа домов с гаражом в Arona, Испания

10 объектов найдено
Вилла в Arona, Испания
Вилла
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 545 м²
Современная угловая вилла, расположенная в одной из лучших резиденций города Лос Кристианос …
$1,02 млн
Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
$305,164
Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
$524,136
TekceTekce
Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
$464,734
Вилла в El Bebedero, Испания
Вилла
El Bebedero, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
В продаже роскошная вилла с потрясающими видами на океан и вулкан Тейде,расположенная на юге…
$582,373
Вилла в Arona, Испания
Вилла
Arona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
В продаже отдельностоящая вилла, расположенная в районе Valle San Lorenzo, муниципалитет Aro…
$687,200
Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
$634,787
Дуплекс 3 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
В продаже дуплекс, который располагается в живописной зоне Chayofita, в комплексе La Finca. …
$305,164
Вилла в Arona, Испания
Вилла
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Продается трехэтажная фешенебельная вилла  в Лос Кристианос.  Общая площадь  составляет 335м…
$669,729
Дуплекс 2 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже апартамент-дуплекс в комплексе Parque Tropical, Los Cristianos. На территории комп…
$366,895
