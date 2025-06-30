Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Arona
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на горы

Дуплексы с видом на горы в Arona, Испания

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Предлагается просторный дуплекс в жилом комплексе Apartamentos baraca, расположенном в на ю…
$473,918
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти