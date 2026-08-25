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Квартиры и апартаменты с бассейном в Ароне, Испания

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34 объекта найдено
Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Cалон, американская оборудованн…
$92 137
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе Flamingo, в зоне Palm Mar. Комплекс расп…
$167 945
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Квартира 3 спальни в Арона, Испания
Квартира 3 спальни
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Апартамент в комплексе Playa Graciosa,Los Cristianos, состоит из 3 спален, 3 ванных комнат, …
$524 829
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
В продаже апартамент в комплексе Parque Santiago III, в зоне Playa de Las Americas. На террт…
$798 906
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Односпальный апартамент в городке Palm Mar, в комплексе Bahia de Los Menceyes, расположенном…
$373 212
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Parque Santiago 2", Playa de Las Americ…
$360 383
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне Las Americas, в комплексе Las Floritas. …
$186 606
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Castle Harbour, Los Cristianos. Квартира ра…
$192 437
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Продается апартамент в Castle Harbour в Los Cristianos.  Площадь 65 м2 внутри и 9 м2 террасы…
$276 410
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Односпальный апартамент в комплексе Oasis Mango, Los Cristianos. Полностью реформированный с…
$163 280
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В продаже апартамент в комплексе El Drago, Costa del Silencio. Состоит из 2 спален, 1 ван…
$127 125
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продается апартамент в комплексе Torres del Sol в Los Cristianos с 1 спальней, 1 ванной комн…
$256 583
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент в комплексе La Finca, в районе Chayofa. Апартамент состоит: 1 спальн…
$184 273
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартамент с одной спальней в комплексе Лос Баландрос, в зоне Пальм Мар.С залом, ванной комн…
$169 112
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Квартира 2 спальни в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В продаже апартамент, располагающийся в красивом комплексе ¨Las Olas¨, Palm Mar. На терри…
$326 560
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе Parque Santiago III, зоны Las Americas. …
$437 358
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе "Las Floritas", Las Americas с видом на океан.…
$214 597
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
В продаже апартамент, который расположен в туристической зоне El Dorado, Las Americas. На…
$169 112
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
В продаже апартамент с видом на горы, находящийся в комплексе Chayofa Country Club, в зоне с…
$220 428
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Апартамент в комплексе Tajinaste, Las Americas с одной спальней, одной ванной комнатой, обще…
$195 936
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
В продаже прекрасный апартамент, который располагается в зоне Palm Mar, в комплексе San Remo…
$209 932
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Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается студия в комплексе Castle Harbor в Los Cristianos. Полностью меблированная, состои…
$162 114
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Площадь 98 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Playa Graciosa II, на улице Ancla. …
$489 840
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
В продаже прекрасный апартамент с 1 спальной комнатой в комплексе Summerland, в зоне Los Cri…
$220 428
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе El Caribe, который находится в зоне …
$163 164
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В продаже Апартамент в районе Palm Mar с видом на сад. Состоит: 1 спальная комната, ванная к…
$186 606
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Квартира 3 спальни в Арона, Испания
Квартира 3 спальни
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
В продаже апартамент в комплексе Vista Hermosa, в зоне Los Cristianos. Апартамент состиот…
$306 150
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В продаже пентхаус с 2 спальнями в комплексе Tenerife Royal Garden, Las Americas. Расположен…
$687 526
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже отремонтированный и хорошо меблированный апартамент с одной спальней, гостиной, ку…
$194 770
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Апартамент с одной спальней в комплексе El Dorado, Las Americas. В хорошем состоянии, в тури…
$174 943
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