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Квартиры с видом на море в Arona, Испания

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20 объектов найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается квартира в Плая де Лас Америкас в комплексе Parque Santiago I. Полностью отремонти…
€450,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Просторная квартира в комплексе Playa Graciosa. Комплекс Playa Graciosa 1 расположен в Лос К…
€413,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Апартамент с 1 спальней в Плая-де-Лас-Америкас, Коста-Адехе, в комплексе Viña del Mar. Компл…
€245,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
€375,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
€720,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Продается апартамент в Лос Кристианос в комплексе Jardines Canarios в нескольких метрах от о…
€369,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Продается апартамент в комплексе Парк Сантьяго III, в городе Плая де Лас Америкас. Это столи…
€475,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Апартамент с террасой в Пальм Мар в комплексе Bahía de los Menceyes, расположенный на первом…
€315,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Просторная квартира с модернистским декором расположена на втором этаже нового комплекса Col…
€530,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Апартамент в комплексе Primavera в городе Пальм Мар. Апартамент расположен в комплексе с бол…
€227,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с охраной в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается квартира с 1 спальней в комплексе Optimist в городе Плая де Лас Америкас, всего в …
€239,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Апартамент в комплексе Amarilla Bay в Коста-дель-Силенсио. Комплекс расположен на первой лин…
€159,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Квартира с одной спальней с видом на океан, расположена на первом этаже в комплексе Bahía de…
€315,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Апартамент в комплексе Compostela Beach с видом на бассейн и частичным видом на океан и горы…
€395,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент с 1 спальней в комплексе Torres de Yomely в Playa de Las Américas. Апар…
€189,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Просторная квартира на первом этаже в эксклюзивном и роскошном комплексе «Баия-де-лос-Менсей…
€330,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с wi-fi в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с wi-fi
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Красивая квартира с фантастический видом на океан. Квартира отделана современными и качестве…
€480,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Продается апартамент с 1 спальней в центре Плая де Лас Америкас в комплексе Парк Сантьяго II…
€318,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с охраной в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Квартира в комплексе Las Terrazas в Плая де Лас Америкас. Это столица туризма на юге Тенериф…
€157,500
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Arona, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Фантастическая квартира расположена в Лос Кристианос, о. Тенерифе. Квартира площадью 80 кв.м…
€325,000
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