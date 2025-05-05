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Квартиры с садом в Arona, Испания

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15 объектов найдено
Квартира в Arona, Испания
Квартира
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Первая линия от пляжа! Предлагаем на продажу апартамент типа "студио" в комплексе "Comodoro"…
$305,707
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Квартира 2 спальни в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Предлагается на продажу отличный апартамент в комплексе "Las Olas", Palm Mar. Этот просторны…
$559,330
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Квартира 4 спальни в Arona, Испания
Квартира 4 спальни
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этот потрясающий рядный дом в эксклюзивном комплексе Costa del Sol на побережье Коста-дель-С…
$577,446
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Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Предлагаем на продажу этот уютный двухкомнатный дуплекс в центре комплекса Parque Tropical 2…
$469,882
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Роскошная квартира с видом на море в Пальм-Мар Откройте для себя эту эксклюзивную квартиру …
$430,254
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Пентхаус в Arona, Испания
Пентхаус
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продается прекрасная квартира-пентхаус в великолепном жилом комплексе "Vista Hermosa", Los C…
$486,866
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Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Просторная квартира в жилом комплексе "Primavera", ( Costa del Silencio) . Квартира ( 74м2) …
$205,163
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Квартира 3 спальни в El Bebedero, Испания
Квартира 3 спальни
El Bebedero, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Кондиционер, Сад, Терраса, гараж, частный бассейн, вид на горы
$1,30 млн
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Квартира 3 спальни в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Продается уникальный двухэтажный таунхаус, всего в 50 метрах от пляжа, в комплексе "Estrella…
$563,859
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Пентхаус в Arona, Испания
Пентхаус
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Мы рады предложить Вам этот уютный и светлый, полностью отремонтированный апартамент, которы…
$260,417
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Квартира 3 спальни в Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
В продаже апартамент в комплексе Vista Hermosa, в зоне Los Cristianos. Апартамент состиот…
$287,683
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент в комплексе La Finca, в районе Chayofa. Апартамент состоит: 1 спальн…
$173,158
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
В продаже прекрасный апартамент, который располагается в зоне Palm Mar, в комплексе San Remo…
$197,268
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже апартамент, который находится в Комплексе Rocas del Mar, в зоне Costa Del Silencio…
$141,376
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
В продаже уютный апартамент с одной спальней, ванной комнатой, гостиной и террасой. Апартаме…
$146,855
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