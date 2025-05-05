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Квартиры с гаражом в Arona, Испания

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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в El Bebedero, Испания
Квартира 3 спальни
El Bebedero, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Кондиционер, Сад, Терраса, гараж, частный бассейн, вид на горы
$1,30 млн
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Односпальный апартамент в городке Palm Mar, в комплексе Bahia de Los Menceyes, расположенном…
$350,700
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
В продаже апартамент с одной комнатой в зоне Los Cristianos, комплексе La Chunga. Апартам…
$230,147
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент в комплексе La Finca, в районе Chayofa. Апартамент состоит: 1 спальн…
$173,158
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартамент в городке Valle San Lorenzo, рядом со школой. Состоит из гостиной, американской к…
$87,675
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартамент с одной спальней в комплексе Лос Баландрос, в зоне Пальм Мар.С залом, ванной комн…
$158,911
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