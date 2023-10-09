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Дома с видом на море в Arico, Испания

1 объект найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с садом, с подведенным электричеством в Arico, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с садом, с подведенным электричеством
Arico, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Продается строящийся дом в Абадес, спроектирован испанским архитектором, который спланировал…
€350,000

Параметры недвижимости в Arico, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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