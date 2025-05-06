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Виллы в Area Metropolitana de Murcia, Испания

Мурсия
82
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28 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Мурсия, Испания
Вилла 5 комнат
Мурсия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Эксклюзивные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии. Изысканные виллы расположены в совре…
$923,669
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
$520,961
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Вилла в Beniel, Испания
Вилла
Beniel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Замечательная вилла, расположенная на одном уровне 430м2 на фантастическом участке 1188м2. В…
$406,679
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Вилла 5 комнат в Мурсия, Испания
Вилла 5 комнат
Мурсия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Современные отдельные виллы с 3 спальнями рядом с полем для гольфа в Мурсии Эти современные …
$651,334
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
$379,376
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
$379,376
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$384,330
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 369 м²
$910,543
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$304,076
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
$392,851
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$308,039
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
$538,994
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Вилла 3 комнаты в Мурсия, Испания
Вилла 3 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Одноэтажные современные виллы с 2 спальнями и солярием в Мурсии, Сусина Эти современные одно…
$397,664
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$339,744
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
$518,782
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Вилла 4 комнаты в Мурсия, Испания
Вилла 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Эксклюзивные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии. Изысканные виллы расположены в совре…
$946,364
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Вилла 3 комнаты в Мурсия, Испания
Вилла 3 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Роскошные виллы с 2 и 3 спальнями на средиземноморском велнес-курорте в Мурсии Расположенные…
$457,296
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Вилла 5 комнат в Мурсия, Испания
Вилла 5 комнат
Мурсия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 201 м²
Роскошные виллы с 2 и 3 спальнями на средиземноморском велнес-курорте в Мурсии Расположенные…
$750,056
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Semi-detached ground floor villas in Bálsicas, Murcia A complex initially made up of 3 semi-…
$239,900
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
$396,220
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
$307,643
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Вилла 4 комнаты в Мурсия, Испания
Вилла 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
Роскошные виллы с 2 и 3 спальнями на средиземноморском велнес-курорте в Мурсии Расположенные…
$496,393
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Вилла 4 комнаты в Мурсия, Испания
Вилла 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Современные отдельные виллы с 3 спальнями рядом с полем для гольфа в Мурсии Эти современные …
$546,939
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$308,039
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
$297,140
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Вилла 3 комнаты в Мурсия, Испания
Вилла 3 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Одноэтажные дома с 2 спальнями и солярием в Мурсии, Сусина Эти стильные дома, расположенные …
$351,656
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$308,039
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТОРРЕГУИЛЕ, МУРСИЯ Новые таунхаусы и двухэтажные виллы, расположенные в урбан…
$339,277
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Параметры недвижимости в Area Metropolitana de Murcia, Испания

с садом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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