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Таунхаусы с садом в Area Metropolitana de Murcia, Испания

Мурсия
10
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1 объект найдено
Таунхаус в Мурсия, Испания
Таунхаус
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ТОРРЕГУИЛЕ, МУРСИЯ Новые таунхаусы и двухэтажные виллы, расположенные в у…
$348,759
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Параметры недвижимости в Area Metropolitana de Murcia, Испания

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