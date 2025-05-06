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Таунхаусы в Area Metropolitana de Murcia, Испания

Мурсия
10
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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Мурсия, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Таунхаусы с Потрясающим Видом на Поле для Гольфа в Мурсии. Таунхаусы в престижном районе Мур…
$358,574
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Таунхаус 3 комнаты в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Таунхаусы с Потрясающим Видом на Поле для Гольфа в Мурсии. Таунхаусы в престижном районе Мур…
$259,853
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Таунхаус в Мурсия, Испания
Таунхаус
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ТОРРЕГУИЛЕ, МУРСИЯ Новые таунхаусы и двухэтажные виллы, расположенные в у…
$339,277
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Параметры недвижимости в Area Metropolitana de Murcia, Испания

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