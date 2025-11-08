Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.com
  2. Испания
  3. Area Metropolitana de Murcia
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Area Metropolitana de Murcia, Испания

2 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Мурсия, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Апартаменты с 2 и 3 спальнями и бассейном в Мурсии Эти апартаменты расположены в тихом жилом…
$293,277
Пентхаус 4 комнаты в Мурсия, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Апартаменты с 2 и 3 спальнями и бассейном в Мурсии Эти апартаменты расположены в тихом жилом…
$351,932
Параметры недвижимости в Area Metropolitana de Murcia, Испания

