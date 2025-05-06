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Продажа домов с садом в Area Metropolitana de Murcia, Испания

Мурсия
129
11 объектов найдено
Вилла в Beniel, Испания
Вилла
Beniel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Замечательная вилла, расположенная на одном уровне 430м2 на фантастическом участке 1188м2. В…
$406,679
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
$379,376
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
$379,376
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$384,330
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$304,076
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$308,039
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$339,744
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
$396,220
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$308,039
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
$297,140
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$308,039
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Типы недвижимости в Area Metropolitana de Murcia

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Area Metropolitana de Murcia, Испания

с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
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