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Квартиры в Area Metropolitana de Murcia, Испания

Мурсия
15
Churra
7
Квартира Удалить
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10 объектов найдено
Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 120 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$412,187
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 131 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$434,928
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 4 комнаты в Los Dolores, Испания
Квартира 4 комнаты
Los Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 2/5
Представляем современные апартаменты в комплексе Edificio Iroko в центре города Murcia.Апарт…
$359,153
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Квартира 3 комнаты в Los Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Los Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Murcia в районе Murcia. Общая площадь 0.00 м2, участок 201 м2, aпарта…
$320,142
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 100 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$354,196
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 4 комнаты в Мурсия, Испания
Квартира 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ТОРРЕГУИЛЕ, МУРСИЯНовые таунхаусы и двухэтажные виллы, расположенные в урб…
$339,762
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 67 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$289,383
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 152 м²
Четвертый завод
$508,837
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 52 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$229,119
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Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 120 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$396,268
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Inmobiliaria Casamayor
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Параметры недвижимости в Area Metropolitana de Murcia, Испания

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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