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Жильё в Area Metropolitana de Murcia, Испания

Мурсия
144
Churra
7
43 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Мурсия, Испания
Вилла 5 комнат
Мурсия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Эксклюзивные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии. Изысканные виллы расположены в совре…
$923,669
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Таунхаус 4 комнаты в Мурсия, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Таунхаусы с Потрясающим Видом на Поле для Гольфа в Мурсии. Таунхаусы в престижном районе Мур…
$358,574
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Дом 4 комнаты в Los Dolores, Испания
Дом 4 комнаты
Los Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комплекс одноэтажных отдельных вилл в Балсикас, Мурсия с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, …
$304,537
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 4 комнаты в Мурсия, Испания
Дом 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТОРРЕГУИЛЕ, МУРСИЯНовые таунхаусы и двухэтажные виллы, расположенные в урбаниз…
$339,762
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
$520,961
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Вилла в Beniel, Испания
Вилла
Beniel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Замечательная вилла, расположенная на одном уровне 430м2 на фантастическом участке 1188м2. В…
$406,679
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Вилла 5 комнат в Мурсия, Испания
Вилла 5 комнат
Мурсия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Современные отдельные виллы с 3 спальнями рядом с полем для гольфа в Мурсии Эти современные …
$651,334
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
$379,376
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Таунхаус 3 комнаты в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Таунхаусы с Потрясающим Видом на Поле для Гольфа в Мурсии. Таунхаусы в престижном районе Мур…
$259,853
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
$379,376
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 120 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$412,187
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$384,330
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 369 м²
$910,543
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Таунхаус в Мурсия, Испания
Таунхаус
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ТОРРЕГУИЛЕ, МУРСИЯ Новые таунхаусы и двухэтажные виллы, расположенные в у…
$339,277
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 131 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$434,928
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$304,076
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
$392,851
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Квартира 4 комнаты в Los Dolores, Испания
Квартира 4 комнаты
Los Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 2/5
Представляем современные апартаменты в комплексе Edificio Iroko в центре города Murcia.Апарт…
$359,153
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Квартира 3 комнаты в Los Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Los Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Murcia в районе Murcia. Общая площадь 0.00 м2, участок 201 м2, aпарта…
$320,142
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 100 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$354,196
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$308,039
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
$538,994
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Квартира 4 комнаты в Мурсия, Испания
Квартира 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ТОРРЕГУИЛЕ, МУРСИЯНовые таунхаусы и двухэтажные виллы, расположенные в урб…
$339,762
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 67 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$289,383
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 152 м²
Четвертый завод
$508,837
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Вилла 3 комнаты в Мурсия, Испания
Вилла 3 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Одноэтажные современные виллы с 2 спальнями и солярием в Мурсии, Сусина Эти современные одно…
$397,664
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$339,744
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
$518,782
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Вилла 4 комнаты в Мурсия, Испания
Вилла 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Эксклюзивные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии. Изысканные виллы расположены в совре…
$946,364
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Вилла 3 комнаты в Мурсия, Испания
Вилла 3 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Роскошные виллы с 2 и 3 спальнями на средиземноморском велнес-курорте в Мурсии Расположенные…
$457,296
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Параметры недвижимости в Area Metropolitana de Murcia, Испания

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