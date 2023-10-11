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Realting.com
Испания
Жилая
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
Жильё с видом на море в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Мадрид
18
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
15
Алькобендас
3
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11 объектов найдено
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Квартира с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
604 м²
ОписаниеПродажа здания с 12 туристическими апартаментами в Мадриде, 3 млн евро, 7% рентабель…
€3,00 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
2
75 м²
Красивая квартира с туристической лицензией, расположена в минуте ходьбы от пляжа Ла Конча, …
€550,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
2
67 м²
Новый жилой комплекс расположен на улице Альдамар в Сан-Себастьяне, Страна Басков. В квартир…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
3
100 м²
Восхитительная квартира с прекрасным видом на залив расположена в Сан-Себастьяне. В квартире…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
4
360 м²
Роскошная вилла с бассейном и видом на море расположена в Сан-Себастьяне, Испания. Вилла рас…
€1,86 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
6
874 м²
Эксклюзивный особняк с великолепным видом на море расположен в Сан-Себастьяне, Страна Баско…
€1,85 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, в центре города, с интернетом
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
2
85 м²
Современная квартира на стадии планирования расположена в Сан-Себастьяне, Испания. В квартир…
€1,55 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
4
124 м²
Превосходная квартира на стадии планирования расположена в эксклюзивном жилом комплексе в Са…
€1,85 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
3
130 м²
Отличная квартира расположена рядом с Пасео Нуэво и Пасео Саламанка, Сан-Себастьян. В кварти…
€800,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
3
141 м²
Элегантная квартира расположена в Сан Себастьяне, Страна Басков. Квартира находится в жилом …
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
4
265 м²
Современная вилла расположена рядом со знаменитым кулинарным центром в Сан Себастьяне, Стран…
€1,45 млн
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Типы недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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