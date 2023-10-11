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Испания
Жилая
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
Дома
Дома с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
3
Дом
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8 объектов найдено
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Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
4
220 м²
Замечательный отремонтированный угловой таунхаус в одном из лучших жилых районов Лас Розас …
€580,000
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Дом 6 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
6
285 м²
Дом в таунхаусе в отличном состоянии в тихом районе Мадрида (Лас Розас).Площадь объекта сос…
€635,000
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Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
4
216 м²
Дом с террасой, расположенный в тихом районе в самом центре Трес Кантос (Мадрид). Отличное …
€520,000
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Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
5
333 м²
Фантастический угловой таунхаус, расположенный в Сото де Виньюэлас, Трес Кантос (Мадрид), н…
€629,000
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Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
4
162 м²
Фантастический смежный дом, полностью отремонтированный, расположенный в Трес Кантос (Мадри…
€589,000
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Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
5
441 м²
Красивая угловая вилла площадью 441 м2 на участке более 800 м2, расположенная в одном из лу…
€2,16 млн
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Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
5
440 м²
Индивидуальная вилла площадью 440 м2, расположенная в эксклюзивном районе Ла Моралеха, всег…
€2,48 млн
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Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
5
450 м²
Фантастическая смежная вилла площадью 450 м², расположенная в самом эксклюзивном районе Эль…
€2,20 млн
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Типы недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
виллы
Параметры недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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