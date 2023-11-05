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Доходные дома в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания

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1 объект найдено
Доходный дом в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Доходный дом
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Площадь 1 000 м²
Здание площадью 1 000 м² состоит примерно из 15 квартир. Имеется подземная парковка. Оконч…
€4,50 млн
Realting.com
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