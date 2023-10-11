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Отели с видом на море в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания

Мадрид
6
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1 объект найдено
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 11
Площадь 300 м²
ОписаниеПродажа НОВОГО отеля в самом центре Мадрида 1.45 млн евро, 11 номеров.Отель находитс…
€1,45 млн

Типы недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares

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