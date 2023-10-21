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Шале в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания

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1 объект найдено
Шале 9 комнат с парковкой, с кондиционером, с террасой в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Шале 9 комнат с парковкой, с кондиционером, с террасой
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 9
Площадь 1 300 м²
Фантастическая роскошная вилла в современном стиле и с использованием отличных материалов. Р…
€2,95 млн

Параметры недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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