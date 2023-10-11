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Отели с видом на горы в Арагон, Испания

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2 объекта найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sabinanigo Alto, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
Площадь 1 350 м²
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
€1,69 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sabinanigo Alto, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
Площадь 3 450 м²
ОписаниеПродажа горнолыжного 3* отеля в Испании : 2,5 млн евро с 6,4% рентабельности .Отель …
€2,50 млн
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