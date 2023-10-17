Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Antequera
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Antequera, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
5 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Antequera, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Antequera, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Первоклассная Недвижимость Рядом с Пляжем Ла-Кабана в Отличном Месте Марбельи Жилой комплекс…
€1,50 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Antequera, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Antequera, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассная Недвижимость Рядом с Пляжем Ла-Кабана в Отличном Месте Марбельи Жилой комплекс…
€1,14 млн
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Antequera, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Antequera, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Первоклассная Недвижимость Рядом с Пляжем Ла-Кабана в Отличном Месте Марбельи Жилой комплекс…
€890,000
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка в Antequera, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка
Antequera, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Роскошные Двухуровневые Апартаменты с Частными Бассейнами в Престижном Месте Марбельи Роскош…
€1,36 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Antequera, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Antequera, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Роскошные Двухуровневые Апартаменты с Частными Бассейнами в Престижном Месте Марбельи Роскош…
€1,13 млн

Параметры недвижимости в Antequera, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти