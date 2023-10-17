Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Земельные участки
  4. Antequera

Земельные участки в Antequera, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой
Tossa de Mar, Испания
Площадь 469 м²
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
€79,682
Земельные участки в Palafrugell, Испания
Земельные участки
Palafrugell, Испания
Площадь 36 400 м²
  Большой участок земли, расположенный в туристическом городе Калонже. В тихом жилом районе …
€7,51 млн
Земельные участки с видом на море в Коста-Брава, Испания
Земельные участки с видом на море
Коста-Брава, Испания
Земельный участок под жилое строительство в прекрасной урбанизации Фонт де Сант Йорен…
€209,662
Земельные участки в Коста-дель-Маресме, Испания
Земельные участки
Коста-дель-Маресме, Испания
Продаются 3 участка земли в районе города Сант Андреу де Льяванерас. Общая площадь 61…
€3,89 млн
Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы в Estepona, Испания
Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы
Estepona, Испания
Площадь 500 м²
Откройте для себя этот невероятный участок площадью 2957 кв. м. на продажу, идеально подходя…
€875,000
Земельные участки с Proximity to the sea в Castell d Aro, Испания
Земельные участки с Proximity to the sea
Castell d Aro, Испания
Площадь 7 300 м²
Этот участок в непосредственной близости от пляжа и морского порта Плайя-де-Аро имеет общую …
€1,40 млн
Земельные участки в Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
Участок земли в урбанизации Сон Рич города Бегур на побережье Коста Брава. Общая площ…
€2,32 млн
Земельные участки в Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки
Union Hill-Novelty Hill, США
Земельный участок под строительство виллы, расположенный в комплексе Сотогранде, Сан …
€431,357
Земельные участки с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 2 579 м²
Excellent land located between the towns of Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Just 5 minute…
€846,042
Земельные участки с садом, у моря, с полем для гольфа в Benahavis, Испания
Земельные участки с садом, у моря, с полем для гольфа
Benahavis, Испания
Привлекательный участок (№ 22) с ВИДОМ НА МОРЕ. Эксклюзивный жилой район Мадроньяль. Ворота …
€464,180
Земельные участки в Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
Земельные участки в районе Са Туна города Бегур на побережье Коста Брава. Продается б…
€1,30 млн
Земельные участки в Барселона, Испания
Земельные участки
Барселона, Испания
Площадь 1 850 м²
Земельный участок в районе Побленоу города Барселона. Общая площадь 1850 м.кв. с возм…
€2,44 млн
Realting.com
Перейти