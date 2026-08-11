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Виллы в Anoia, Испания

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41 объект найдено
Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 91 м²
Описание объекта: В Сан-Фульхенсио мы предлагаем жилой комплекс из двенадцати бунгало, разде…
$361,814
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Описание объекта: В престижном районе Ориуэла Коста расположена эксклюзивная коллекция из дв…
$475,987
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Описание объекта: В закрытом и охраняемом районе Рольдан, недалеко от Мурсии, строятся совре…
$449,842
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 84 м²
Описание объекта: На побережье Коста-Калида строится современный жилой проект, сочетающий в …
$401,318
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Описание объекта: Представляем эксклюзивную коллекцию из 49 отдельно стоящих домов в очарова…
$542,322
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 4
Площадь 275 м²
Описание объекта: Эти виллы в эксклюзивном районе Деэса-де-Кампоамор представляют собой искл…
$1,77 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Описание объекта: На юго-восточном побережье Испании, в регионе Мурсия, строится частный жил…
$746,006
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Описание объекта: В самом сердце живописного Сан-Хавьера расположен жилой комплекс, состоящи…
$398,464
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 203 м²
Описание объекта: Эта эксклюзивная отдельно стоящая вилла в престижном районе Ориуэла Коста …
$1,02 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 4
Площадь 308 м²
Описание объекта: Мы представляем один из последних доступных домов этого престижного проект…
$778,660
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Описание объекта: В очаровательном местечке Ла Нусия расположена эксклюзивная коллекция из в…
$667,912
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Описание объекта: В самом сердце Коста-Калиды, в престижном районе Лос-Алькасарес, расположе…
$491,515
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Описание объекта: Мы представляем вам эксклюзивный комплекс современных вилл в популярном ра…
$534,330
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Описание объекта: В самом сердце испанского города Ролдан находится эксклюзивный комплекс ро…
$362,956
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Описание объекта: На побережье Коста-Калида, в тихом и востребованном районе Лос-Алькасарес,…
$685,609
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Описание объекта: Мы представляем этот очаровательный, традиционный испанский дом в идеально…
$348,228
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Описание объекта: В популярном районе Ориуэла строится эксклюзивный комплекс из семи отдельн…
$625,668
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Описание объекта: Мы представляем вам исключительный проект независимой современной виллы, к…
$442,991
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Описание объекта: Мы представляем один из последних доступных домов этого престижного проект…
$710,156
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Описание объекта: В привлекательном районе Лос-Алькасарес в регионе Мурсия строится жилой пр…
$640,967
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Описание объекта: Представляем эксклюзивную коллекцию из 49 отдельно стоящих домов, созданны…
$542,322
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Описание объекта: Представьте себе место, где утро начинается с ванной комнаты в частном бас…
$973,895
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Описание объекта: В эксклюзивном жилом комплексе Лос-Гуардианес мы предлагаем 37 тщательно с…
$398,464
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 242 м²
Описание объекта: В самом сердце популярного Ориуэлы созданы эксклюзивные виллы, сочетающие …
$1,14 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 6
Площадь 349 м²
Описание объекта: Представляем вам уникальную угловую виллу, построенную в 1996 году, распол…
$1,37 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Описание объекта: Этот исключительный дом общей площадью 360 м2 (255 м2 жилая площадь + 60 м…
$846,022
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Описание объекта: В тихом и оживленном районе Сан-Хавьер создан уютный жилой комплекс из вос…
$376,657
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Описание объекта: В очаровательном городке Ориуэла открывается уникальная возможность приобр…
$319,684
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Описание объекта: В популярном районе Ориуэла Коста строится небольшой жилой комплекс всего …
$388,188
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Описание объекта: В тихом и хорошо развитом районе Сан-Хавьер строится эксклюзивный жилой ко…
$422,326
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Параметры недвижимости в Anoia, Испания

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