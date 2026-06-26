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Многоуровневые квартиры с бассейном в Андалусии, Испания

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Эстепона, Испания
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Этаж 1/2
Уютная квартира на среднем этаже с большой террасой, бассейном, спортзалом и спа с панорамны…
$655,236
НДС
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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