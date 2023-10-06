ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Андалусия
Особняки
Особняки с бассейном в Андалусии, Испания
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2
1
91 м²
12
Отличная квартира в 500 метрах от Пляжа Леванте в БенидормеЭта красивая квартира расположена…
€238,249
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Xabia Javea, Испания
3
200 м²
Вилла La Cala в Хавеа Менее чем в 1 километре от Средиземного моря это впечатляющая вилла с…
€732,767
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Girones, Испания
3
80 м²
Продаются современные апартаменты на престижном гольф-курорте в Испании, Жирона. Современны…
€488,158
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с террасой, с гаражом
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4
4
157 м²
Современная новая вилла в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, 157 м2 - AGI3989 4 спальни, 4 ванн…
€669,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Рохалес, Испания
3
3
101 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, 2 спальни, площадь 101 м2 - AGI8570 2 спальни, 3 ванные комн…
€349,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
2
229 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
€638,604
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
5
4
195 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€737,120
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с гаражом, с парком
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
109 м²
Комфортабельные апартаменты в Вильяхойосе, Испания - QUA119239 3 спальни, 3 ванные комнаты. …
€735,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
4
3
165 м²
Продается двухуровневый таунхаус в углу 165 м2 жилой площади и с участком 70 м2 с подъездом,…
€239,798
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Mazarron, Испания
2
1
69 м²
Дома на первой линии моря. В жилом районе класса люкс. Прекрасная возможность для инвесторов
€152,622
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
3
1
80 м²
3
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Virgen del remedio, располагается на 3 этаже. Общая…
€61,116
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
63 м²
1
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Средиземного Моря в Сан-Педро-дель-Пинатар Про…
€209,183
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Андалусии, Испания
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL