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Особняки у моря в Андалусии, Испания

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1 объект найдено
Особняк 18 комнат в Benahavis, Испания
Особняк 18 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 18
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 269 м²
Количество этажей 3
Особняк с видом на море, туристической лицензией и отличным расположением в Бенаависе Особня…
$16,33 млн
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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