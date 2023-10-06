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Испания
Земельные участки
Андалусия
Земельные участки
Земельные участки с видом на горы в Андалусии, Испания
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14 объектов найдено
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Земельные участки 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Torre del Mar, Испания
2
3
150 м²
Проект Niza Homes представляет собой инвестиционную возможность для застройщиков недвижимост…
€320,000
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Земельные участки с гаражом, с видом на горы, с личным бассейном
Estepona, Испания
600 м²
Представляем вам эксклюзивный участок площадью 4124 кв. м. на продажу, идеально подходящий д…
€695,000
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Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы
Estepona, Испания
500 м²
Представляем вам эксклюзивный участок площадью 2333 кв. м. на продажу, который предоставляет…
€1,50 млн
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Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы
Estepona, Испания
500 м²
Откройте для себя этот невероятный участок площадью 2957 кв. м. на продажу, идеально подходя…
€875,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
1 981 м²
Земельные Участки 2000 кв.м. под Строительство Вилл в Бенальмадене, Коста-дель-Соль Участки …
€363,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
178 820 м²
Огромный Земельный Участок для Инвестиций в Эксклюзивном Районе Михаса Участок расположен в …
€13,95 млн
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
15 399 м²
2
Земельный Участок под Жилую Застройку в Охене для Выгодных Инвестиций Земля под жилую застро…
€6,45 млн
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
703 м²
Городской Участок в Михасе Рядом с Пляжем и Полями для Гольфа Михас – один из самых известны…
€125,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
825 м²
Большой Участок Земли под Застройку с Видом на Море в Михасе, Коста-дель-Соль Михас – один и…
€190,000
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Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Alhaurin de la Torre, Испания
2 000 м²
Отличный Земельный Участок для Строительства Виллы в Алаурин-де-ла-Торре Алаурин-де-ла-Торре…
€145,000
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Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
602 м²
3
Городские Участки с Высоким Коэффициентом Застройки Рядом с Гольф-Курортом в Михасе Предлага…
€169,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
811 м²
2
Земля под Жилую Застройку в Малонаселенном Месте в Михасе Участки расположены в муниципалите…
€440,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с личным бассейном
Benalmadena, Испания
271 м²
В этом эксклюзивном закрытом комплексе на побережье Бенальмадена Коста, всего в 10 минутах о…
€569,000
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Земельные участки 6 спален с видом на море, с гаражом, с видом на горы
San Roque, Испания
6
7
1 314 м²
На улице Маравильяс, в самой высокой точке в La Reserva de Sotogrande, рядом с натуральной…
€1,000,000
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