Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Андалусия
  5. Дуплексы

Дуплексы возле озера в Андалусии, Испания

Марбелья
7
Малага
6
Estepona
4
Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Предлагаем Вам квартиру в красивом и спокойном районе La Veleta. Квартира имеет одну спальню…
€99,263
Квартира 3 спальни в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ В ГОРОДСКОМ ЯДРЕ~ ~ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ с 3 спальнями, 2 ванными комнатами,…
€175,562
Квартира 3 спальни в Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Мы предлагаем на продажу эту просторную квартиру с тремя спальнями и двумя ванными комнатами…
€188,659
Квартира 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
О проекте: жилой комплекс расположен в тихом районе Монте Фаро, в Гран-Алакант. Состоит из к…
€280,477
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Виллы, построенные побратимом Lo Romero Golf, Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Твиндированн…
€337,726
Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 122 м²
Массив
€405,700
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Роскошная квартира, вид на море в Аликанте, Коста Бланка. Этот проект выигрывает от исключит…
€940,000
Квартира с террасой, с гаражом, с садом в Марбелья, Испания
Квартира с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
Площадь 95 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 450 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 010…
€424,593
Дом 5 комнат в Orihuela, Испания
Дом 5 комнат
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Испания Коста Дорада г.Сегур-де-Калафель Дом с видом на море и горы …
€285,597
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Готовый Дом в Средиземноморском Стиле с 2 Спальнями в Лас-Рамблас, Ориуэла Готовый дом распо…
€178,327
Квартира 3 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 4
Представляем уникальную просторную квартиру с видом на море и горы в городе Бенидорм.Квартир…
€416,904
Дом 3 спальни с бассейном в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Adeje, Испания
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
€426,334

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти